Рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург возвращается в Пулково по техническим причинам

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Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс Санкт-Петербург – Екатеринбург, возвращается в аэропорт Пулково по техническим причинам. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управляющую компанию аэропорта "Воздушные ворота Северной столицы".

"Рейс FV 6417 авиакомпании "Россия", вылетевший из аэропорта Пулково в 11:43 в Екатеринбург, был вынужден вернуться в аэропорт Пулково по техническим причинам", – говорится в сообщении.

Отмечается, что службы аэропорта приведены в повышенную готовность для встречи рейса. Аэропорт Пулково продолжает функционировать в штатном режиме.

Ранее пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска в Усть-Кут, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. В результате у воздушного судна повредилось крыло и произошел подлом передней стойки шасси. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура организовала проверку.