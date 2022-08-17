Пассажирский самолет повредил крыло и шасси при посадке в Иркутской области

Фото: zapsib-sut.sledcom.ru

Пассажирский самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара", летевший из Иркутска в Усть-Кут, при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры, в результате у воздушного судна повредилось крыло и произошел подлом передней стойки шасси.

"На борту находились 4 члена экипажа и 44 пассажира, пострадавших нет. Транспортная прокуратура проверит обстоятельства произошедшего", – говорится в сообщении.

Также будет проведена проверка по факту соблюдения законодательства в сфере защиты прав пассажиров и обеспечения безопасности полетов. В надзорном ведомстве указали, что при посадке Ан-24 в аэропорту Усть-Кута были сложные метеоусловия.

Обстоятельства аварийной посадки Ан-24 выясняет и Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР. По предварительным данным, сообщили в пресс-службе ведомства, при заходе на посадку самолет задел поверхность земли левым крылом.

Ранее в этот день самолет Ан-24, выполнявший рейс из Иркутска в бурятский поселок Таксимо, вернулся в аэропорт вылета из-за отказа правого двигателя. Полет продлился 35 минут. На борту находились 45 пассажиров и четыре члена экипажа. Никто не пострадал.