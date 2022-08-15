Песчаная буря стала бушевать в Дубае

В Арабских Эмиратах стала бушевать песчаная буря. Очевидцы в Дубае поделились в социальных сетях кадрами природного явления.

На дорогах практически ничего не видно. Местные власти призвали автомобилистов садиться за руль только при крайней необходимости. По данным синоптиков, такая погода продлится до конца недели. В некоторых регионах ОАЭ сила ветра достигнет 40 километров в час.

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