Спасатели локализовали крупный пожар в Ереване

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Пожар, вспыхнувший после взрыва в ереванском торговом центре "Сурмалу", локализован, сообщил ТАСС пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян.

Он уточнил, что огонь больше на распространяется. При этом, поскольку неизвестно, что находится в складах и что сейчас горит, тушение пожара осложняется.

В свою очередь, Костанян сообщил РИА Новости, что остаются небольшие очаги возгорания. Работы по пожаротушению продолжаются. В них участвуют также сотрудники функционирующего в Армении Армяно-российского центра гуманитарного реагирования.

По последним данным, жертвами взрыва в торговом центре стали шесть человек. Еще 61 человек получили ранения. Судьба 16 человек остается неизвестной. Их поиски продолжаются. По данным армянских телеграм-каналов, с момента взрыва в разборе завалов помощь оказывают простые граждане.

ЧП произошло 14 августа. В торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

