Число погибших при взрыве в Ереване достигло шести человек

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Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до шести человек. Об этом со ссылкой на пресс-службу МЧС Армении сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о пяти погибших. По данным ведомства, 15 человек считаются пропавшими без вести.

"Найдено тело еще одного погибшего. Количество жертв достигло шести", – говорится в сообщении.

Также отмечается, что на место трагедии утром прибыл премьер-министр Армении Никола Пашинян.

ЧП произошло 14 августа. В торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, пострадал 61 человек.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

