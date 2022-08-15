Число погибших при взрыве в Ереване увеличилось до 5 – МЧС Армении

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Число погибших в результате взрыва в торговом центре "Сурмалу" в Ереване увеличилось до 5 человек. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МЧС Армении Айка Костаняна сообщает РИА Новости.

Ранее в ведомстве сообщали о 4 погибших. Уточнялось, что спасатели извлекли из-под завалов тело женщины примерно 50 лет.

"Только что из-под завалов спасатели достали тело пятого погибшего. Личности двух из них не установлены", – говорится в сообщении.

ЧП произошло 14 августа. В торговом центре взорвался склад пиротехнических материалов. По последним данным, пострадал 61 человек.

Возбуждено уголовное дело. Причины происшествия не установлены, но производство ведется по двум статьям: "Нарушение правил хранения легковоспламеняющихся веществ, повлекшее по неосторожности смерть человека" и "Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека".

