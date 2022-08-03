Новости регионов: песчаная буря разыгралась на Азовском море

На побережье Азовского моря разыгралась настоящая песчаная буря. Поднявшаяся пыль накрыла курортный Ейск. Видимость сразу ухудшилась: мощный ураган валил деревья и срывал вывески. Штормовое предупреждение продлили до четверга. Помимо поднявшегося в воздух песка, ожидается ливень с грозой и градом.

А в Благовещенске удар стихии уже пережили. Специалисты восстанавливают электроснабжение и убирают сломанные сильным ветром деревья. После мощного ливня вода поднялась на 25 сантиметров и затопила центральные улицы.

Первый ливень после месяца жары не обрадовал жителей Якутска. Обильные осадки привели к озерам на улицах и потопу в аэропорту. Воздушная гавань не выдержала удара разгулявшейся стихии. Однако проблему быстро устранили. Непогода не повлияла на расписание полетов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.