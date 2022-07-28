"Рейд 112": мужчина упал с козырька подъезда в Москве

Около 02:30 в службу "112" позвонили жители дома 17/13 по Хабаровской улице и сообщили, что неизвестный мужчина упал с козырька шестого подъезда на асфальт и не может встать.

Около 03:00 поступило сообщение о падении молодой девушки из окна квартиры 22-этажного жилого дома. По указанному адресу выехали наряд полиции и бригада скорой помощи. На Щелковском шоссе произошло дорожно-транспортное происшествие. Около 06:30 столкнулись автомашины BMW и Volkswagen. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

