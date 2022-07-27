Экс-полицейский приговорен к 3 годам тюрьмы за нарушение прав Флойда при задержании – СМИ

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Принимавший участие в задержании афроамериканца Джорджа Флойда бывший полицейский Джей Кенг получил три года тюрьмы за нарушение гражданских прав задержанного, сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что до этого Кенг и его коллеги Томас Лейн и Тоу Тао Кенг были признаны виновными за неоказание медпомощи, а также за то, что они не остановили другого представителя правоохранительных органов Дерека Шовина, который был осужден за убийство Флойда при попытке его ареста.

По данным телеканала, Лейна приговорили к лишению свободы сроком на 2 года, а приговор Тао будет вынесен 27 июля.

Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.

Прибывший по вызову в составе полицейского наряда Дерек Шовин во время задержания уложил Флойда на асфальт и удерживал его, надавив коленом на шею. Через некоторое время афроамериканец умер. Судмедэкспертиза признала, что это произошло в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у Флойда болезнь сердца и употребление наркотиков.

Несмотря на это, суд в апреле 2021 года приговорил Дерека Шовина к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы, признав его виновным в непредумышленном убийстве. Приговор зачитал судья Питер Кэхилл. В своем выступлении он заявил, что данное решение не основано на "эмоциях, симпатии или общественном мнении", а также добавил, что преступление сопровождалось злоупотреблением должностными полномочиями и было совершено с особой жестокостью.

