Полицейскому, признанному виновным в смерти Джорджа Флойда, вынесли еще один приговор

09:24
Фото: AP Photo/Pool Court TV
Суд в США приговорил к 21 году заключения экс-полицейского Дерека Шовина, ранее уже признанного виновным в убийстве 46-летнего темнокожего наркомана и рецидивиста Джорджа Флойда, сообщает CNN. Новый приговор вынесли за нарушение гражданских прав Флойда при задержании.
Шовин уже отбывает наказание в виде заключения сроком на 22,5 года по обвинению в гибели Флойда. Новый срок не увеличит время, которое виновный проведет в тюрьме, так как оба наказания будут исполняться одновременно.
Инцидент произошел в мае 2020 года и вызвал широкий резонанс и протесты против полицейского насилия в отношении темнокожих в мире.
Прибывший по вызову в составе полицейского наряда Шовин во время задержания уложил Флойда на асфальт и удерживал его, надавив коленом на шею. Через некоторое время афроамериканец умер. Судмедэкспертиза признала, что это произошло в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у Флойда болезнь сердца и употребление наркотиков.
Несмотря на это, суд в апреле 2021 года приговорил Дерека Шовина к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы, признав его виновным в непредумышленном убийстве. Приговор зачитал судья Питер Кэхилл. В своем выступлении он заявил, что данное решение не основано на "эмоциях, симпатии или общественном мнении", а также добавил, что преступление сопровождалось злоупотреблением должностными полномочиями и было совершено с особой жестокостью.
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