Суд приговорил экс-полицейского Шовина к 22,5 годам тюрьмы за убийство Флойда

25 июня, 23:55
Фото: depositphotos/Wavebreakmedia
Бывшего полицейского Дерека Шовина приговорили к 22 годам и 6 месяцам тюрьмы за убийство афроамериканца Джорджа Флойда. Такое решение вынес суд в американском Миннеаполисе.
Приговор зачитал судья Питер Кэхилл, передает ТАСС. В своем выступлении он заявил, что данное решение не основано на "эмоциях, симпатии или общественном мнении", а также добавил, что преступление сопровождалось злоупотреблением должностными полномочиями и было совершено с особой жестокостью. Суд также оставил возможность для досрочного освобождения экс-полицейского через 15 лет.
В конце мая прошлого года в Соединенных Штатах вспыхнули акции протеста из-за смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Судмедэкспертиза признала, что Флойд умер в результате применения полицейскими силовых приемов при задержании. Однако этому также способствовали имевшаяся у него болезнь сердца и употребление наркотиков.
Суд в США приговорил экс-полицейского Шовина к тюрьме за убийство Флойда
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