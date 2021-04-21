В США началось расследование против полиции Миннеаполиса

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В США начали расследование против полиции Миннеаполиса после вердикта по делу об убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генпрокурора Соединенных Штатов Меррика Гарленда.

По его словам, Минюст определит, допускает ли управление полиции Миннеаполиса тенденции или практику неконституционного или незаконного поведения правоохранительных органов. Итоги расследования опубликуют, заверил Гарленд.

В мае прошлого года гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.

Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса.