В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца

09:50
Фото: AP Photo/Christian Monterrosa
Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после смерти афроамериканца от рук полицейского, сообщает "Газета.ру".
11 апреля полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта после того, как он нарушил правила дорожного движения. Как оказалось, на арест Райта ранее был выдан ордер. По данным газеты, афроамериканец не подчинился требованию полицейских и сел обратно в свою машину. Тогда один из правоохранителей выстрелил. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль. В результате произошедшего Райт скончался.
После случившегося около 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули, говорится в материале.
Кроме того, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены.
В мае прошлого года гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.
Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса.
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