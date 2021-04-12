В Миннесоте начались протесты после того, как полицейский застрелил афроамериканца

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Акции протеста начались в городе Бруклин-Сентер (штат Миннесота) после смерти афроамериканца от рук полицейского, сообщает "Газета.ру".

11 апреля полицейские остановили автомобиль 20-летнего Данте Райта после того, как он нарушил правила дорожного движения. Как оказалось, на арест Райта ранее был выдан ордер. По данным газеты, афроамериканец не подчинился требованию полицейских и сел обратно в свою машину. Тогда один из правоохранителей выстрелил. Водитель проехал еще несколько кварталов, однако позже врезался в другой автомобиль. В результате произошедшего Райт скончался.

После случившегося около 500 человек собрались у здания полицейского управления Бруклин-Сентра. Чтобы разогнать толпу, правоохранители применили резиновые пули, говорится в материале.

Кроме того, в течение нескольких часов после инцидента к месту происшествия пришли несколько сотен человек, произошли столкновения протестующих с полицейскими, несколько патрульных машин были повреждены.

В мае прошлого года гибель в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда при задержании вызвала волну протестов и беспорядков в США. Видео задержания опубликовали в соцсетях. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею мужчины, закованного в наручники.

Ряд городов и штатов объявили о реформе полиции, аналогичные меры были проведены палатой представителей конгресса.