Селевой поток сошел в Пакистане

В Пакистане сошел селевой поток. С середины июля в республике продолжаются муссонные ливни, которые провоцируют наводнения и сели. Как пишут местные СМИ, жертвами стихии уже стали 337 человек.

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