Получившая ранение во время стрельбы в Новошахтинске девочка пришла в себя

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

Пострадавшая во время стрельбы в Новошахтинске девочка пришла в себя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Девочка еще в реанимации, но уже в сознании. Она не разговаривает", – сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в общей сложности ребенок провел в реанимации почти две недели.

Четыре тела с огнестрельными ранениями были найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области 15 июля. Убитыми оказались мужчина, две женщины и маленький мальчик, являющиеся членами одной семьи. Еще одной девочке удалось выжить.

По факту убийства Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Убийство двух и более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии") и частью 3 статьи 30, пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ ("Покушение на убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии").

Позже правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 36-летний местный житель. В ходе допроса мужчина рассказал, что во время совершения преступления находился под действием наркотических веществ. Он также пояснил, что мотивом стала личная неприязнь к одному из убитых. Суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.

