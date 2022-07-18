Подозреваемый в убийстве четырех человек под Ростовом арестован на два месяца

Фото: СУ СК РФ по Ростовской области

Суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в убийстве четырех человек в городе Новошахтинске. Об этом сообщается на сайте СУ СК по Ростовской области.

По данным ведомства, мужчина в ходе допроса рассказал, что во время совершения преступления находился под действием наркотических веществ. Он также пояснил, что мотивом стала личная неприязнь к одному из убитых. Отмечается, что подозреваемого задержали при попытке выехать за пределы Новошахтинска.

В ходе обыска в доме мужчины были найдены и изъяты вещественные доказательства о его причастности к убийству и покушению на убийство.

Также недалеко от места проживания подозреваемого обнаружено и изъято орудие преступлений.

Ранее сообщалось, что четыре тела с огнестрельными ранениями были найдены в квартире в Новошахтинске Ростовской области.

По информации прокуратуры, еще одна девочка осталась жива. Ее госпитализировали. По факту убийства возбудил уголовное дело Следственный комитет РФ.