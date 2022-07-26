"Московский патруль": группировку фальшивомонетчиков задержали в Люберцах

Группировку фальшивомонетчиков задержали в подмосковных Люберцах. Разноцветные бумажки, похожие на купюры, печатали в подпольной типографии пачками, а сбывали продукцию всем желающим через закладки.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк рассказала, что в полицию поступила информация о том, что в одном из магазинов на Октябрьском проспекте в городе Люберцы покупательница расплатилась купюрой номиналом 2 000 рублей с признаками подделки. Банкнота была изъята и направлена на исследование, которое подтвердило, что это фальшивка. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

