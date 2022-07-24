Водитель такси сбил пешехода в центре Москвы. Об этом сообщает пресс-служба Дептранса.

В 1-м Басманном переулке автомобиль такси наехал на пешехода, который переходил дорогу не по пешеходному переходу. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.