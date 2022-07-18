Мошенник потребовал со столичных водителей деньги за якобы разбитый гаджет

О новой автоподставе предупредили столичных водителей. Мошенник требовал деньги за якобы разбитый гаджет.

Аферист орудовал на пешеходных переходах, где автомобили притормаживают. Места, где заметили афериста, – улицы Расковой, Большой Грузинской и возле Белорусского вокзала. Мужчина утверждал, что машина зацепила его планшет или телефон, когда подъезжала к зебре.

Юристы в подобных ситуациях порекомендовали не паниковать и вызывать полицию. Одного мошенника задержали. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.