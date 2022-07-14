Свыше 10 тысяч случаев оспы обезьян выявлено более чем в 60 странах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Свыше 10 тысяч подтвержденных случаев оспы обезьян выявлено более чем в 60 странах, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на европейские СМИ.

По данным Всемирной организации здравоохранения, больше всего случаев заболевания приходится на Европу. Комитет ВОЗ по чрезвычайным ситуациям 21 июля должен провести заседание, на котором обсудит меры для борьбы с распространением оспы обезьян. Также комитет примет решение о классификации вспышки заболевания.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус неоднократно выражал обеспокоенность ситуацией с распространением оспы обезьян. Он призывал работать, чтобы остановить передачу болезни и проводить отслеживание контактов заболевших.

12 июля стало известно о первом случае оспы обезьян в России. Вирус выявили у молодого человека, вернувшегося из Европы и обратившегося в медицинское учреждение с характерной сыпью.

Отмечается, что болезнь протекает в легкой форме, угроз для жизни нет. Заболевший в настоящее время изолирован и находится в медицинской организации инфекционного профиля, а контактировавшие с ним находятся под наблюдением.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что возможность дальнейшего распространения оспы обезьян в стране купирована. Позднее в ведомстве заявили, что не видят необходимости прививаться от оспы обезьян.

По словам замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Натальи Пшеничной, для снижения риска заражения будет достаточно соблюдать профилактические меры.

Всемирная сеть здравоохранения объявила вспышку оспы обезьян пандемией. В организации заявили, что без согласованных действий мирового сообщества распространение болезни может привести к гибели миллионов людей.

В ВОЗ между тем подчеркнули, что никакого отношения к объявлению оспы обезьян пандемией организация не имеет.

