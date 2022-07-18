Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине группировку "Восток"

Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил группировке "Восток" высокоточными ракетами уничтожить средства ВСУ, которые обстреливают дома в Донбассе. Об этом сообщили в военном ведомстве.

Приоритетная задача – уничтожение дальнобойного оружия, которым украинские войска наносят удары по мирным жителям, полям пшеницы, хранилищам с зерном. По данным Минобороны, командующий группировки "Восток" Рустам Мурадов доложил Шойгу о текущей обстановке и ходе выполнения боевых задач. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.