МИД Британии вызвал российского посла после смерти наемника в ДНР

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Скончавшийся в ДНР британец Пол Ури занимался гуманитарной работой и не был наемником. Об этом заявила министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс.
"Он был на Украине, чтобы попытаться помочь гражданам, столкнувшимся с неспровоцированным российским вторжением. Правительство России и его доверенные лица продолжают совершать зверства. Виновные будут привлечены к ответственности", – отметила Трасс.
Она добавила, что Москва должна понести полную ответственность за смерть британца.
В связи со смертью Ури МИД страны вызвал российского посла Андрея Келина. Согласно информации на сайте МИД, послу выразили глубокую обеспокоенность по поводу смерти британца. Высокопоставленный сотрудник министерства Тим Барроу попросил Москву прояснить статус, в котором находился умерший.
В свою очередь, министр иностранных дел ДНР Наталья Никонорова, комментируя заявления Трасс, посоветовала изменить представление официальных властей Британии о гуманитарной деятельности.
"И является ли гуманитарной деятельностью наемничество, вербовка и обучение людей, которые должны убивать других людей", – сказала Никонорова в эфире телеканала "Россия 24".
Она добавила, что скончавшийся Ури не был комбатантом, поэтому не может обладать статусом военнопленного. Вместе с тем глава МИД республики подчеркнула, что Ури вряд ли был направлен официальными властями Британии.
"Он подлежит осуждению и рассмотрению его дела в соответствии с национальным законодательством, то есть законодательством ДНР, там где он попал во власть противоборствующей стороны, против которой он боролся.<...> Он действительно был не простым наемником, а тем человеком, который вербовал и обучал наемников", – поведала министр.
Она также назвала официальную версию смерти Ури. По ее словам, британец скончался от острой коронарной недостаточности, которая осложнилась отеком легких и головного мозга.
Никонорова отметила, что Лондон официально не обращался к ДНР по поводу смерти наемника.
Ранее сообщалось, что находившийся в плену в Донецкой Народной Республике наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней 10 июля. Уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова рассказала, что Ури находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
До этого Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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