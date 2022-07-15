Взятый в плен в ДНР британский наемник Пол Ури умер от хронических болезней

12:05
Фото: ТАСС/URA.RU/EDUARD KORNIYENKO
Находившийся в плену в Донецкой Народной Республике наемник из Великобритании Пол Ури скончался от хронических болезней 10 июля, сообщила уполномоченный по правам человека республики Дарья Морозова в своем телеграм-канале.
"Он находился в подавленном психологическом состоянии из-за безразличия к его судьбе на Родине. Понимал, что представители Великобритании проигнорировали даже возможность проведения переговоров о его возвращении в рамках процедуры обмена пленными. Более того, не предоставили необходимые медицинские препараты по линии МККК", – отметила она.
Омбудсмен подчеркнула, что среди обнаруженных во время медосмотра Ури заболеваний были инсулинозависимый диабет, поражение дыхательной системы, почек, а также заболевания сердечно-сосудистой системы.
По словам Морозовой, британскому подданому оказывалась вся необходимая медицинская помощь. Она также сообщила, что о взятии в плен Пола Ури были осведомлены международные организации и официальные представители Великобритании, при этом реакции от Соединенного Королевства так и не последовало.
Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни наемников Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.
Позже глава МИД Великобритании Лиз Трасс осудила смертный приговор, вынесенный английским наемникам в ДНР. Глава британского внешнеполитического ведомства назвала обвиненных Эйдена Аслина и Шона Пиннера военнопленными, а решение суда – нелегитимным.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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