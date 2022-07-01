Еще двум британским наемникам предъявили обвинение в ДНР – СМИ

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Следователи в Донецкой Народной Республике расследуют дела в отношении британских наемников Дилана Хилли и Эндрю Хилла. Об этом сообщает местное агентство новостей.

"Инкриминируются им те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам. Ведется следствие, предъявлено обвинение", – говорится в сообщении.

Ранее Верховный суд ДНР приговорил к смертной казни Шона Пиннера и Эйдена Аслина из Великобритании, а также Саадуна Брагима из Марокко. Их обвинили в участии в качестве наемников в боевых действиях в составе вооруженных формирований Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

