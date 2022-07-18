Шойгу проинспектировал задействованную в спецоперации на Украине группировку "Восток"

Фото: Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал российскую группировку "Восток", которая задействована в ходе специальной военной операции на Украине, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Кроме того, министру был представлен доклад командующего группировкой генерал-лейтенанта Рустама Мурадова о выполнении поставленных задач спецоперации.

По словам Шойгу, приоритетное поражение должно быть отдано ракетным и артиллерийским средствам большой дальности, из которых украинские военные обстреливают населенные пункты Донбасса, а также осуществляют намеренные поджоги полей с пшеницей и хранилищ с зерновыми.

Министр также отметил усиление ударных возможностей "Востока".

Ранее Сергей Шойгу распорядился нарастить действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

