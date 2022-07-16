Шойгу распорядился исключить возможность ВСУ наносить удары по мирным городам

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Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу распорядился нарастить действия Вооруженных сил РФ на всех направлениях для исключения нанесения Киевом массированных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны РФ.



В пресс-службе уточнили, что распоряжение было дано после того, как Шойгу заслушал доклады командующих группировками "Юг" и "Центр" и других военачальников о ходе спецоперации.

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что цели специальной военной операции России на Украине будут достигнуты независимо от поставок Киеву оружия западными странами. В их числе политик назвал обеспечение защиты людей от геноцида со стороны властей Украины, демилитаризацию и денацификацию украинской территории, а также ее нейтральный статус.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

