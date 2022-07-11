Союзные силы взяли под контроль Владимировку и Триполье в ДНР

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Силы РФ, ДНР и ЛНР взяли под контроль населенные пункты Владимировка и Триполье в Донецкой Народной Республике, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Триполье и Владимировка освобождены союзными силами вместе с шестым отдельным казачьим полком", – написал он в телеграм-канале.

В свою очередь, в Народной милиции ДНР сообщили о зачистке от нацбатальонов курорта "Голубые озера" на севере республики.

3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил Владимиру Путину об освобождении ЛНР. За сутки до этого под контроль российских военных перешел Лисичанск и прилегающие к нему населенные пункты, в том числе Малорязанцево, Белогоровка и другие.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

