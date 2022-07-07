РФ и ее руководство будут делать все, чтобы помочь жителям Донбасса – Путин

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Владимир Путин заявил, что Россия в целом и власти страны окажут всю необходимую помощь и поддержку живущим в Донбассе людям, передает ТАСС.

"Россия, российские правительство, российское руководство все будет делать, чтобы помочь людям, которые там живут и которые там работают", – заявил глава государства на встрече с победителями конкурса "Лидеры России".

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что вопрос присоединения Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики к России может быть рассмотрен после проведения соответствующих референдумов.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.