МО РФ опубликовало кадры работы расчетов РСЗО "Град"

Минобороны РФ опубликовало кадры работы расчетов реактивных систем залпового огня "Град".

Уточняется, что разведку проводят беспилотники, затем, когда цель обнаружена, вступают в бой артиллерийские подразделения. Они поражают огнем из "Градов" артиллерийские батареи Вооруженных сил Украины, разрушают оборонительные сооружения, бьют по командным пунктам и скоплению военной техники.

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