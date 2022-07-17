В Минобороны сообщили об уничтожении установки РСЗО HIMARS в районе Красноармейска

Фото: ТАСС/Cpl. Brendan Mullin/Zuma
ВС РФ в районе Красноармейска уничтожили пусковую установку и транспортно-заряжающую машину реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"В районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики высокоточным оружием наземного базирования уничтожены пусковая установка и транспортно-заряжающая машина реактивной системы залпового огня HIMARS, производства США", – отметил он.
Также был уничтожен склад натовских противокорабельных ракет Harpoon в Одессе.
Представитель военного ведомства также отметил рост числа дезертиров в ВСУ в связи с большим количеством потерь на поле боя.
Ранее Игорь Конашенков сообщил, что вооруженные силы РФ за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ. Удары были нанесены высокоточным оружием.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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