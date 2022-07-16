Российские ВС уничтожили за сутки 4 пункта управления ВСУ – МО РФ

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Вооруженные силы РФ за сутки уничтожили четыре пункта управления ВСУ, сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, удары были нанесены высокоточным оружием.

Конашенков уточнил, что за сутки ВКС РФ уничтожили четыре пункта управления, в том числе 80-й десантно-штурмовой бригады в районе Серебрянки ДНР и 3-й танковой бригады ВСУ в районе Новопокровки Харьковской области, склад боеприпасов в районе Константиновки ДНР, живую силу и техника ВСУ в 25 районах.

Он также рассказал, что ВС России нанесли удары высокоточным оружием по цехам завода в Днепре, где ремонтировали ракеты "Точка-У" и РСЗО. В результате операции объекты были уничтожены.

Ранее Конашенков сообщил, что в результате удара российских ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева были уничтожены до 70 военных артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме того, были поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Российская армия также уничтожила два командных пункта Украины в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска.

