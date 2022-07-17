Журналист The Statesman заявил, что Байдену не следует противостоять Путину

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Поддержка Украины и конфронтация с Россией уменьшает шансы президента США Джо Байдена на переизбрание, заявил обозреватель индийского издания The Statesman Сунил Шаран.

"Первым поводом для беспокойства американцев стала высокая инфляция, которую американский президент так и не смог укротить. Бензин подскочил уже до шести долларов за галлон, и ничто не предвещает улучшений", – отметил журналист.

По его словам, Владимир Путин "убивает" президентство американского лидера, а все, кто предпринял попытку наказать РФ санкциями, лишь нанесли ущерб самим себе.

Ранее китайское издание Global Times сообщило, что США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем ЕС.

По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

