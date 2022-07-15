США обманывают ЕС и провоцируют его вводить санкции против РФ – СМИ

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США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем ЕС. Об этом пишет китайское издание Global Times.
По словам директора Института международных отношений Китайского народного университета Ивэй Вана, Европейский союз уже начал задумываться, не был ли он "одурачен" США, вводя все новые и новые ограничительные меры против России.
В свою очередь, директор департамента Европы Китайского института международных исследований Хунцзян Цуй предположил, что новый, седьмой пакет санкций Евросоюза может оказаться в значительной степени символическим, поскольку его члены не могут договориться по многим вопросам.
Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует предложить новый пакет санкций против России в ближайшие недели.
По данным СМИ, сейчас продолжается обсуждение механизмов ограничения цен на российскую нефть. При этом источники агентства считают, что решение по этому вопросу вряд ли появится в ближайшем будущем.
Отмечалось, что некоторые члены ЕС говорят о расширении санкций против российского газа. Однако большинство стран такие меры не поддерживают.
Западные страны стали вводить санкции против РФ после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ЕС в ближайшее время введет седьмой пакет антироссийских санкций – СМИ
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