Бывший британский премьер заявил о закате эпохи господства Запада

Фото: depositphotos/azarbico

Мир движется к концепции биполярности и, возможно, многополярности. Таким мнением поделился экс-премьер Британии Тони Блэр.

"Крупнейшее геополитическое изменение в этом веке придет из Китая, а не России", — приводит РИА Новости слова бывшего премьера.

По его мнению, Китай под руководством Си Цзиньпин борется за влияние и делает это "агрессивно". Блэр считает, что союзниками Пекина станут Россия и, возможно, Иран.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться урегулирования ситуации на Украине. Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов продолжать играть свою конструктивную роль в данном вопросе.

По итогам телефонных переговоров с Путиным Си Цзиньпин также заявил, что несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития.

По его словам, между странами активно развивается и торговля. Председатель КНР отметил, что это стало возможным, в частности, благодаря открытию автотранспортного сообщения по мосту Благовещенск – Хэйхэ через реку Амур.

До этого в главном таможенном управлении Китая сообщили, что товарооборот между Россией и КНР за первые четыре месяца 2022 года увеличился на 25,9%, до 51,09 миллиарда долларов. По данным ведомства, экспорт китайской продукции на российский рынок вырос на 11,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

