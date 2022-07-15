В МО РФ сообщили об уничтожении до 200 националистов в Харькове

Фото: Минобороны РФ

Вооруженные силы России высокоточными ударами уничтожили до 200 националистов в Харькове. Об этом сообщает Минобороны РФ.



В министерстве отметили, что в результате ударов по пунктам временной дислокации 40-й артиллерийской бригады и националистического формирования "Кракен" удалось уничтожить около 50 иностранных наемников и 19 единиц вооружения и военной техники.

Ранее сообщалось, что российские военные с помощью высокоточных ракет "Калибр" нанесли удар по гарнизонному дому офицеров ВСУ в Виннице. В момент удара в здании проходило совещание командования ВСУ с представителями иностранных поставщиков оружия, обсуждалась передача Киеву новой партии самолетов и средств поражения, а также ремонт авиапарка.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

