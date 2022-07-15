В ЛНР сообщили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

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Вооруженные силы Украины нанесли удар по Стаханову из реактивных систем залпового огня HIMARS, выпустив шесть ракет. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня в телеграм-канале.

Уточняется, что украинские силовики вели огонь из населенного пункта Артемовск. Обстрел зафиксирован в 03:45 по местному времени.

Ранее глава военно-гражданской администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Владимир Леонтьев заявил, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Новой Каховке привел к взрыву на складах с минеральными удобрениями. По его словам, есть пострадавшие, повреждены больница, рынок и жилые дома. Он добавил, что очень серьезно пострадал склад с гуманитарной помощью.

В свою очередь, Стремоусов добавил, что украинские ракеты не попали в Каховскую ГЭС, Северо-Крымский канал функционирует.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.