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Российские военные с помощью высокоточных ракет "Калибр" накануне нанесли удар по гарнизонному дому офицеров ВСУ в Виннице. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"14 июля высокоточными ракетами морского базирования "Калибр" нанесен удар по зданию гарнизонного дома офицеров в городе Винница", – говорится в сообщении ведомства.

В момент удара в здании проходило совещание командования ВСУ с представителями иностранных поставщиков оружия, обсуждалась передача Киеву новой партии самолетов и средств поражения, а также ремонт авиапарка. Все участники встречи ликвидированы.

Ранее ВС РФ нанесли "Калибрами" удар по заводу высоковольтной аппаратуры в Запорожье, где находились РСЗО 45-й артиллерийской бригады ВСУ. В результате все боевые машины были уничтожены.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

