Российские военные сбили в районе ДНР украинские Су-24 и МиГ-29

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ВКС РФ уничтожили над ДНР два украинских самолета. Об этом сообщает RT со ссылкой на Минобороны РФ.

Уточняется, что над Славянском в ДНР российские истребители сбили украинский Су-24, а над селом Троицким – МиГ-29. Кроме того, средствами ПВО в Харьковской и Херсонской областях, а также некоторых населенных пунктах ДНР уничтожены суммарно 12 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

Ранее в ДНР сообщили, что Северск перешел под оперативный контроль сил республики. До этого союзные силы России и ЛНР зашли на окраины Соледара. Планируется, что после взятия указанных городов войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

