В МВД ЛНР сообщили, что Союзные силы зашли на окраины Соледара

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли на окраины Соледара в Донбассе. Об этом РИА Новости сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

"СВО продолжает освобождать от нацистской хунты населенные пункты, которые были под оккупацией. Наши подразделения мотострелков зашли на окраины Соледара", – заявил Киселев.

Он отметил, что артиллерийским подразделениям, идущим следом, удалось завладеть складом боеприпасов. Там были обнаружены порядка шести тысяч орудий калибра 122 миллиметра.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что в результате удара российских ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева были уничтожены до 70 военных артиллерийских подразделений ВСУ.

Кроме того, были поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Российская армия также уничтожила два командных пункта Украины в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

