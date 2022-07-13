ВС РФ сбили в воздухе три самолета Су-25 и Су-24 в ДНР

Фото: Москва 24/Лилия Широнина

Три самолета Су-25 и Су-24 были сбиты российской армией в воздухе в ДНР, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Российскими истребителями сбиты в воздухе три самолета Воздушных сил Украины: Су-25 и Су-24 в районах населенных пунктов Новоукраинка и Барвенково Донецкой Народной Республики, а также один МиГ-29 в районе Баштанки Николаевской области", – отметил он.

Кроме того, Су-25 был сбит в районе Широкое Николаевской области.

Конашенков добавил, что за сутки ВС РФ уничтожили девять украинских беспилотников.

По его словам, в районах населенных пунктов Топольское, Долгенькое, Сулиговка Харьковской области, Харцызск, Авдеевка, Карповка ДНР, Родаково, Смелое, Зимогорье, Лотиково ЛНР и города Луганска были сбиты 18 снарядов реактивной системы залпового огня "Ураган".

Ранее сообщалось, что до 70 военных артиллерийских подразделений ВСУ были уничтожены в результате удара российских ВКС РФ по артиллерийскому дивизиону 59-й мотопехотной бригады в восточной части Николаева.

Кроме того, были поражены 10 самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" и более 10 единиц автомобильной и специальной техники. Российская армия также уничтожила два командных пункта Украины в Николаевской области и склад боеприпасов в районе Северска.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

