В ДНР заявили о получении контроля над Северском

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Северск находится под оперативным контролем ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов.
"Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".
Замглавы Мининформации отметил, что после взятия Северска и Соледара войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска.
По мнению Безсонова, ВСУ покинут Северск быстрее, чем Лисичанск.
Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли на окраины Соледара в Донбассе.
Он отметил, что артиллерийским подразделениям, идущим следом, удалось завладеть складом боеприпасов. Там были обнаружены порядка шести тысяч орудий калибра 122 миллиметра.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
ВС РФ установили контроль над территорией Лисичанского НПЗ
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: