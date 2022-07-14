В ДНР заявили о получении контроля над Северском

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Северск находится под оперативным контролем ДНР, заявил первый замглавы Мининформации республики Даниил Безсонов.

"Северск под нашим оперативным контролем, это означает, что противник по всей площади может поражаться нашим огнем прицельным", – сказал он в эфире телеканала "Соловьев Live".

Замглавы Мининформации отметил, что после взятия Северска и Соледара войска двинутся в сторону Славянска и Краматорска.

По мнению Безсонова, ВСУ покинут Северск быстрее, чем Лисичанск.

Ранее помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что союзные силы России и Луганской Народной Республики зашли на окраины Соледара в Донбассе.

Он отметил, что артиллерийским подразделениям, идущим следом, удалось завладеть складом боеприпасов. Там были обнаружены порядка шести тысяч орудий калибра 122 миллиметра.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

