"Личная территория": "свекровь против невестки "

Альбина Нурисламова пытается отстоять свое право на долю в квартире после смерти мужа. Со слов женщины, ее вместе с детьми выгнала оттуда свекровь.

В свою очередь, мать умершего заявляет, что вложила в покупку трешки свои деньги и делить ее с невесткой не собирается. Более того, она уже якобы подарила спорную квартиру другой родственнице.

Кто сейчас хозяин квадратных метров? Подробнее – в программе "Личная территория".