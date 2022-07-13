"Личная территория": "Неудачный татуаж"

Веснушки стали причиной скандала в одном из столичных салонов красоты. Лицо клиентке якобы испортил мастер перманентного макияжа.

Со слов девушки, она хотела сделать временные веснушки, а получила пятна. В свою очередь, специалист по татуажу объяснила, что такую работу делала впервые и опыта не было. Но клиентку это якобы не смутило.

Как теперь убрать с лица эти точки и кто возместит ущерб за многочисленные косметические процедуры? Подробнее – в программе "Личная территория".



