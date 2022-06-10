В России уровень коллективного иммунитета к ковиду снизился за неделю до 27,9%

Уровень коллективного иммунитета к ковиду в России опустился за неделю с 31,1 до 27,9% следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф.

Вакцинацию первым компонентом препаратами против коронавируса в стране, согласно данным, провели 92 238 789 раз, а полный цикл вакцинации – 87 875 913 раз.