"Личная территория": "борьба за собаку"

Роман Андреев пытается вернуть алабая, которого отдал на передержку, пока был в отъезде. Хозяйка передержки Екатерина собаку не отдает. Она заявила, что нашла ее настоящего владельца. Она пояснила, что якобы у него, в отличие от Романа, есть весь пакет документов на этого пса.

По словам Романа, Екатерина просто хочет продать породистую собаку. Она воспользовалась тем, что алабая он не так давно нашел на своем участке и никаких документов, естественно, на него не имеет.

Подробнее – в программе "Личная территория".