"Личная территория": "вся покрыта плесенью"

Три года назад у Кристины появились новые соседи сверху и начали ремонт. Они залили квартиру девушки, причем два раза. В результате на стенах начала образовываться плесень и отклеились обои. Соседи хотели отделаться компенсацией на частичный косметический ремонт, но это не было бы спасением от расползающегося по дому грибка.

Кристина не согласилась. И теперь сосед дал обет молчания. Все попытки поговорить просто игнорирует. Об этом – в программе "Личная территория".