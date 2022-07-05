Град выпал в Текстильщиках

В Текстильщиках зарядил мощный град – дорога в мелких льдинках. Град прошел и в других районах Москвы. Самые изобретательные стали ловить льдинки сачком.

Тем временем в Волоколамске, по словам очевидцев, солнечно и душно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.