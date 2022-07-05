Трамваи задерживаются на улице Достоевского из-за упавшего дерева

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

Трамваи трех маршрутов на улице Достоевского следуют с задержками в связи с упавшим на контактную сеть деревом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"На улице Достоевского (в районе остановки "Площадь Борьбы") из-за дерева, упавшего на контактную сеть, задерживаются маршруты трамваев № 7, 9 и 50", – говорится в сообщении.

Отмечается, что маршруты трамваев были временно изменены. В департаменте призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.

Днем 5 июля в Москве начался сильный ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.

В связи с ухудшением погодных условий столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дороге. В ведомстве добавили, что из-за непогоды в городе могут быть сломаны знаки и светофоры.

Кроме того, в департаменте транспорта Москвы проинформировали горожан о возможных изменениях в работе общественного транспорта. В частности, возможны локальные задержки движения трамваев.

В связи с непогодой коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.