Трамваи задерживаются на улице Достоевского из-за упавшего дерева

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин
Трамваи трех маршрутов на улице Достоевского следуют с задержками в связи с упавшим на контактную сеть деревом. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.
"На улице Достоевского (в районе остановки "Площадь Борьбы") из-за дерева, упавшего на контактную сеть, задерживаются маршруты трамваев № 7, 9 и 50", – говорится в сообщении.
Отмечается, что маршруты трамваев были временно изменены. В департаменте призвали пассажиров быть внимательными и следить за объявлениями водителей.
Днем 5 июля в Москве начался сильный ливень с грозой. По прогнозам синоптиков, до конца суток в столице ожидаются дождь, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами 12–17 метров в секунду, местами – до 22 метров в секунду.
В связи с ухудшением погодных условий столичный Дептранс призвал водителей быть внимательными на дороге. В ведомстве добавили, что из-за непогоды в городе могут быть сломаны знаки и светофоры.
Кроме того, в департаменте транспорта Москвы проинформировали горожан о возможных изменениях в работе общественного транспорта. В частности, возможны локальные задержки движения трамваев.
В связи с непогодой коммунальные службы столицы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур.
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