"Личная территория": "борьба за дочь"

Крики, драки и регулярные приезды полицейских – так теперь происходят встречи бывших супругов. Ирина и Максим развелись 2 года назад и с тех пор никак не могут разделить пятилетнюю дочь.

На чьей стороне закон и чем закончился очередной визит отца? Об этом – в программе "Личная территория".