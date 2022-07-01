Жители ТиНАО рассказали, как изменилась их жизнь за 10 лет

С появлением в Москве Троицкого и Новомосковского округов, изменился вектор развития города. Например, офисы больше не сконцентрированы в центре. Многие горожане смогли найти работу рядом с домом, купить жилье у метро. Кроме того, жители рассказали, как еще поменялась их жизнь.

Что еще изменилось за 10 лет? Какие районы вошли в состав столицы? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.